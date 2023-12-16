تراند اليوم : شاهد.. شخص يكشف عن مكون غذائي ساعده على الشفاء من مرض السكر

صحيفة الخليج 365: كشف شخص عن مكون غذائي ساعده علي الشفاء والتعافي من مرض السكر.

وقال خلال مقطع فيديو، أنه امتنع عن تناول الخبز العادي، واستبدله بخبز الحمص.

وأشار إلى أنه يمكن إضافة الملفوف لخبز الحمص، لافتا إلى أنه يتناول هذا الخبز يوميا.