السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جيبوتي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية جيبوتي، وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 13 ديسمبر2023م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

‏‎وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 3.500 حالة، وصرف 400 نظارة طبية، وإجراء 300 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.‎