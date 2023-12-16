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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 500 كرتون تمر في إقليم شاري باقرمي في جمهورية تشاد

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 500 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في قرية إغيبش وهشابا التابعة لإقليم شاري باقرمي في جمهورية تشاد، استفاد منها 3.000 فرد، ضمن مشروع توزيع 300 طن من التمر في جمهورية تشاد.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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