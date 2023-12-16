شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كيلو البصل يتجاوز 45 جنيه ومصادر تموينية تكشف ما سيحدث خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة

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في ظل تفاقم أزمة البصل التي تضرب الأسواق، أطلق عز الدين حسن جودة، رئيس لجنة البصل والثوم بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، صيحة إنذار حول ارتفاع أسعار البصل إلى مستويات مقلقة، تتجاوز الـ45 جنيهًا في بعض الأسواق. في تصريحاته، أكد جودة أن انخفاض إنتاج البصل بنسبة تفوق 50% في العام الماضي يشكل تحديًا كبيرًا، حيث قدّم طلبًا سابقًا لوقف تصدير البصل للتصدي لتلك الأزمة.

كيلو البصل يتجاوز 45 جنيه

وخلال مداخلته في برنامج “أهل مصر” على قناة أزهري، أشار جودة إلى إمكانية استمرار قرار وقف تصدير البصل حتى مارس المقبل، مع التوقعات بانخفاض أسعار البصل في المحصول الجديد بعد فبراير المقبل، حيث قد تتراوح بين 12 إلى 15 جنيهًا. ومن المتوقع أن يشهد السعر انخفاضًا إضافيًا ليصل إلى حوالي 10 جنيهات في نهاية مارس وبداية أبريل.

جودة أكد أن هدف القرار هو الحفاظ على استقرار أسعار البصل في الأسواق المحلية، مع التأكيد على أهمية تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي في إنتاج البصل وعدم الاعتماد على الاستيراد، كما تصاعدت الأسعار في الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو البصل بين 35 و45 جنيهًا، ما أثار القلق بين المواطنين وزادت التكهنات حول تأثير هذا الارتفاع على الأسواق والمستهلكين في المستقبل القريب.