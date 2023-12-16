تراند اليوم : توفيت به الشاعرة أميرة الأدهم.. 9 علامات تدل على قرب إصابتك بالسكتة القلبية

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري القلب والأوعية الدموية، الدكتور علاء الغمراوي، عن 9 أعراض للسكتة القلبية. وهي كالتالي:

الانهيار المفاجئ.

توقف النبض.

توقف التنفس.

فقدان الوعي.

الشعور بالانزعاج في منطقة الصدر.

ضيق النفس.

الضعف.

سرعة النبض

الخفقان الشديد بالقلب.

وأعلن الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الشاعرة المصرية أميرة الأدهم، قد انضمت لضحايا الأزمات القلبية،إذ تُوفيت بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة الخميس.

وشدّد شعبان، على أهمية الاكتشاف المٌبكر للضغط والسكر والكولسترول والحفاظ على الوزن والتكيف مع ضغوطات الحياة والوقاية من جلطات القلب.

ويبقى الكشف المُبكر هو الفيصل في اكتشافه وعلاجه قبل أن يلفظوا أصحاب هذه الأعراض أنفاسهم الأخيرة.