لـ قصار القامة.. 10 خضراوات تساعدك على زيادة الطول

عدن - ياسمين التهامي -

تلعب الخضروات دوراً رئيسياً في مساعدتك على زيادة الطول، فبعض الخضراوات أثبتت فعاليتها في زيادة الطول، إضافة لفائدتها في المحافظة على الصحة العامة، كما أنها تساعد في الحفاظ على نسبة الهرمونات في الجسم.

ومن بين هذه الخضراوات مايلي:

1. اللفت

2. الملفوف الصيني

3. الفول

4. راوند

5. البامية

6. السبانخ

7. البروكلي

8. براعم بروكسل

9. البازلاء

10. الكرنب الأخضر