شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد ما قاله كهربا عن جماهير الاتحاد قبل المواجهة الكبيرة أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحدث اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب الأهلي المصري، عن المواجهة المرتقبة غدًا الجمعة أمام نادي الاتحاد السعودي في إطار منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ما قاله كهربا عن جماهير الاتحاد قبل المواجهة الكبيرة أمام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.