تراند اليوم : بعد 8 سنوات من التجاهل.. مريض بورم في المخ يكشف عن عدة علامات تحذيرية شهدها!

صحيفة الخليج 365: كشف رجل عانى من ورم في المخ دون اكتشافه لمدة 8 سنوات، عن العلامات التحذيرية الرئيسية التي يجب البحث عنها بناء على تجربته.

الضغط العالي والإرهاق

وبحسب الديلي ميل، قال مات كاربنتر، بأنه عانى من الضغط العالي والإرهاق، وقال: "في السنوات الثماني، ظل ورم دماغي دون أن يلاحظه أحد، ومن الواضح أنه أصبح أكبر وأكبر، ولكن لم أعان من الصداع مطلقا أو عدم وضوح الرؤية.

نسيان كلمات معينة

وأوضح كاربنتر: "لم يسبب ورم الدماغ أي أعراض يمكن أن ألاحظها حتى 2012-2013. وبين الحين والآخر كنت أنسى كيف أقول كلمات معينة أو أنسى ما أقوله في منتصف الجملة".

تغيّر في الصحة العقلية والعاطفية

ومرت سنوات قليلة أخرى قبل معاناته من تغيّر في الصحة العقلية والعاطفية. وقال: "لقد كانت استجاباتي العاطفية وصحتي العقلية منحرفة تماما".

ضوضاء غريبة وسيلان اللعاب

ويقول كاربنتر: "إن أكبر علامة كان ينبغي رصدها، لم تبدأ حتى عام 2017، أي قبل عام تقريبا من التشخيص. الحادثة الأولى كانت عندما كنت في طريقي إلى أمريكا". وأوضح أنه جلس في الطائرة بجانب زوجين إيرلنديين قبل أن ينام. وعندما استيقظ، وصف الشعور بـ"بعض الضوضاء الغريبة، وسيلان اللعاب، لكنه لم يكن قادرا على الحركة ويكافح من أجل التنفس".

سكتة دماغية

وكانت النوبات التي شعر بها في اجتماع عمل هام، مثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث شعر وكأنه مصاب بسكتة دماغية، وبعد ذلك تم تشخيص كاربنتر بالورم الدماغي بعد رؤية المتخصصين الطبيين.

نصيحة هامة

وعلى الرغم من عدم اكتشاف الورم في البداية، أوضح: "أفضل نصيحة يمكنني تقديمها لأي شخص يشعر بالقلق بشأن جسده: إذا شعرت بشيء ما، فما عليك سوى التحدث إلى طبيبك". وبعد تشخيص حالته في يناير 2018، تمت إزالة الورم بعد شهرين.