عارضان يكشفان العلامات الأولى لنقص فيتامين B12 الهام للجسم

عدن - ياسمين التهامي -

يعد فيتامين B12 من العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم عددا من العمليات المهمة في الجسم، مثل تخليق الحمض النووي وإنتاج الطاقة ووظيفة الجهاز العصبي المركزي.

وبحسب المجلة الطبية البريطانية، فإن الأعراض غير النوعية مثل التعب هي “أولى المظاهر”، كما أن الخلل اللاإرادي، هو مظهر شائع لنقص فيتامين B12 الوظيفي، وفق “إكسبريس”.

كما يحدث الخلل الوظيفي اللاإرادي، المعروف أيضا باسم الاعتلال العصبي اللاإرادي، عندما تتلف الأعصاب التي تتحكم في وظائف الجسم اللاإرادية، وفقا لمايو كلينك.

وتعتمد علامات وأعراض الاعتلال العصبي اللاإرادي على الأعصاب المصابة، وتشمل العلامات ما يلي: وخز وإبر، فقدان التنسيق الجسدي، والذي يمكن أن يؤثر على جسمك بالكامل ويسبب صعوبة في التحدث أو المشي، وتلف أجزاء من الجهاز العصبي “اعتلال الأعصاب المحيطية”، وخاصة في الساقين.