شكرا لمتابعة خبر عن السفير الفرنسي في المملكة يستعرض أحد الصقور النادرة .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي ، اليوم الجمعة ، أحد الصقور النادرة .

ونشر بوي صور الصقر عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، وعلق عليها : ” مساء الخير والسعادة من دار ‎فرنسا في الرياض ” .

كما أبدى السفير الفرنسي إعجابه الشديد بالصقر ، حيث ظهر وهو ممسك بصقر من اللون الأبيض والبني .

وفي وقت سابق ، أعرب بوي عن حبه للمملكة ، قائلاً : ” منذ 3 سنوات معكم أزور أكثر من مكان في الممكلة ، واكتشف كنوز المملكة التاريخية الطبيعية ، وطبعًا الشعب السعودي الجزء الكبير في هذا البلد”.