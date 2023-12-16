شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بشرى سارة عن منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه وموعد صرفها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بشرى سارة من الصندوق العقاري

فتحت وزارة القوى العاملة الباب للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بسهولة ويسر، حيث يمكن للمستفيدين من هذه المنحة القيام بذلك باستخدام الرقم القومي. يمكن اتباع الخطوات التالية لتحقيق ذلك:

أولاً، يتوجب عليك زيارة موقع وزارة القوى العاملة.

بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول في الموقع باستخدام بياناتك.

سيتم نقلك إلى القائمة الرئيسية، حيث يمكنك النقر على خيار “منحة العمالة غير المنتظمة”.

بعد ذلك، أدخل الرقم السري الخاص بك بدقة.

املأ جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

ثم اضغط على أيقونة “الاستعلام”، حيث ستظهر جميع التفاصيل أمامك.

يمكن أيضا الاستعلام عن المنحة عبر الاتصال بالرقم 142 للحصول على جميع التفاصيل المطلوبة.

وفيما يتعلق بموعد صرف المنحة، يتوقع أن يكون في شهر ديسمبر الجاري، ورغم أن الوزارة لم تعلن رسميا عن الموعد، إلا أنها أكدت إنهاء دراسة جميع الطلبات وستقوم بالتواصل مع المستفيدين.

وتم التأكيد أيضا على صرف المنحة دفعة واحدة فور إعلان الموعد، حيث سيتم الصرف عبر المنافذ المعتمدة، بما في ذلك مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة لتقديم الطلب، حددت الحكومة المصرية عدة وثائق ضرورية، من بينها صورة من بطاقة الرقم القومي وبطاقة التأمين الاجتماعي. يتعين أيضا تقديم إثبات عدم وجود عمل رسمي ثابت، إلى جانب إيصال لفاتورة الكهرباء أو الغاز أو الماء، ووثائق تثبت محل الإقامة.