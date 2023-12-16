تراند اليوم : أول تعليق من علاء مبارك على تصريح الفقي المثير للجدل بشأن شرب عبد الناصر

صحيفة الخليج 365: علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك على اعتذار سكرتير الرئيس الراحل حسني مبارك، مصطفى الفقي عن تصريحاته التي أثارت الجدل حول الحياة الشخصية للرئيس الأسبق جمال عبدالناصر.

وقال علاء مبارك: "كنت تعتقد أنها دردشة غير مسجلة! ده عذر أقبح من ذنب يا دكتور هو الكلام أثناء التسجيل شيء وخارج التسجيل شيء آخر! ده كده اعتراف صريح من حضرتك إنك بوشين".

يذكر أن الفقي اعتذر في مداخلة هاتفيه مع الإعلامي المصري، مصطفى بكري على قناة صدى البلد عن تلك التصريحات وندمه عليها، واعتبر أن "الدردشة التي دارت لم تكن مسجلة".

وكان الفقي، المفكر السياسي وسكرتير الرئيس الأسبق، قد أثار حالة من الجدل بعد تصريحاته عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وخلال حواره مع الإعلامي عمار التقي ببرنامج "الصندوق الأسود"، قال الفقي: "عبدالناصر كان بيشرب في منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات خاصة بعد هزيمة 1967".