السعودية | مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 30 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

غادرت الرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 30 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها سيارتي إسعاف، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.