تراند اليوم : وثقتها الأقمار الصناعية.. شاهد .. القوات الإسرائيلية تدهس وتدمر عشرات القبور في غزة

صحيفة الخليج 365: دمرت قوات برية إسرائيلية عشرات القبور خلال عملياتها العسكرية شمالي قطاع غزة، حسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وحللت الصحيفة صور أقمار اصطناعية ولقطات فيديو، تكشف أن القوات البرية الإسرائيلية دمرت عشرات القبور فيما لا يقل عن 6 مناطق للدفن خلال تقدمها في مناطق متفرقة من غزة.

واحتدم قتال عنيف في حي الشجاعية بمدينة غزة خلال الأيام الأخيرة، حيث دمرت القوات الإسرائيلية جزءا من المقبرة التونسية لإقامة موقع عسكري مؤقت. وتظهر صورة بالقمر الاصطناعي مركبات مدرعة وتحصينات ترابية على مقابر كانت سليمة قبل أيام.

كما دمرت مركبات عسكرية إسرائيلية عشرات القبور في أوائل ديسمبر، بجوار موقع إسرائيلي موجود على بعد مئات الأمتار إلى الشمال الغربي من المقبرة التونسية.