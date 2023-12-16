تراند اليوم : وفاة أمير الكويت الشيخ «نواف الأحمد الجابر الصباح»

صحيفة الخليج 365: أعلن التليفزيون الكويتي، اليوم السبت، 16 ديسمبر 2023، وفاة أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقام التليفزيون الكويتي، في تمام الساعة 11 صباحًا، بقطع جميع برامجه وبث آيات من القرآن الكريم.