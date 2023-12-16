شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. "مديرية السجون" تستعرض أبرز تقنياتها بمعرض "واحة الأمن" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك المديرية العامة للسجون ضمن معرض وزارة الداخلية "واحة الأمن" في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

ويقع في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض، حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م.

البرامج الإصلاحية والتأهيلية المقدمة لنزلاء السجون

ويستعرض القطاع البرامج الإصلاحية والتأهيلية المقدمة لنزلاء السجون، مثل مراكز فجر وإشراقة وثقة، ودورها في تأهيل النزلاء نفسياً وبدنياً وإكسابهم مهارات مختلفة.

كما يستعرض أبرز الخدمات التقنية التي يستفيد منها النزلاء، كالمحاكمات عن بعد وخدمة فرجت، ولمحة عن منتجات وأعمال النزلاء والنزيلات.

بالإضافة إلى المنسوجات القطنية والمنحوتات الخشبية والمشغولات اليدوية، واللوحات الفنية والرسومات.

معرض واحة الأمن

ويحتوي معرض "واحة الأمن" على أجنحة وأركان متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، من خلال شعار "وطن آمن ومزدهر".

ويأتي هذا في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة "أبشر".

يضاف إلى ذلك أحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض العسكرية، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي.