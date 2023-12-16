شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الطائرتين السعوديتين الـ 29 و30 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرتان الإغاثيتان السعوديتان الـ 29 والـ30 في اتجاههما إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتحمل على متنها مواد طبية تزن 32 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة فيما تحمل الأخر على متنها سيارتي إسعاف، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.