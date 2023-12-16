شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة يبحث التحديات الإنسانية والصحية العالمية مع مدير منظمة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أمس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، وذلك على هامش أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين المنعقد في مدينة جنيف بسويسرا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية في المجال الصحي، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لخدمة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

معالجة الأزمات الإنسانية والصحية

كما ناقش الجانبان الموضوعات المدرجة على أعمال المنتدى، وبحث الجانبان التحديات التي تواجه البرامج المشتركة في غزه والأوضاع الإنسانية الصعبة.

من جانبه قال مدير منظمة الصحة العالمية عبر حسابه على منصة إكس: التقيت مع الدكتور عبدالله الربيعة لمناقشة الأزمات الإنسانية والصحية في غزة والسودان، تبذل فرقنا كل ما في وسعها لتلبية احتياجات المدنيين، لكن الظروف الأمنية تحد من عملياتنا، نحن بحاجة إلى السلام من أجل الصحة.