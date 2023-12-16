شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس اليوم على المناطق السعودية ودرجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم: في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

طقس المنطقة الشرقية

وبخصوص حالة الطقس اليوم على المنطقة الشرقية، توقع المركز الوطني للأرصاد تكون الضباب على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

الطقس في مكة المكرمة

طقس المدينة المنورة

طقس تبوك

طقس الجوف

حركة الرياح على البحر الأحمر

— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

وبين مركز الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وذكر أنها تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيفة إلى متوسط الموج.