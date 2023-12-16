السعودية | تايلاند تستهدف 300 ألف سائح من السعودية في عام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تستهدف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التايلاندية (TAT) السوق السعودي، وتهدف إلى مضاعفة عدد الزوّار السعوديين في العام المقبل 2024.

وتتوقع الهيئة أن يصل عدد السياح السعوديين إلى تايلاند خلال العام المقبل إلى 300 ألف سائح، مقارنة بـ 150 ألف زائر سعودي في العام الجاري 2023.

وقالت أن المملكة العربية السعودية تعد سوقًا مهمًا للسياحة التايلاندية، وتأمل في تعويض بعض الانخفاض في السوق الصينية من خلال زيادة عدد السياح القادمين من السعودية.