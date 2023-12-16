خادم الحرمين وولي العهد يعزيان عائلة آل صباح والشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أصدر الديوان الملكي اليوم، بيانًا نعى فيه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وجاء البيان كالتالي:

“تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ببالغ الحزن وعظيم الأسى، نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وأعربا عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة “آل صباح” الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يُلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يُديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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