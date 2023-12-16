شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تنذر بالإصابة بالنوبات القلبية.. احذرها فوراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ذكر تقرير لموقع “ويب مد”، مؤشرات يمكن أن تنبئ الإنسان باحتمال تعرضه لمشكلة في القلب قريبا.

والنوبة القلبية هي خلل في عمل القلب ينتج عن مشكلة في تدفق الدم عبر الشريان التاجي إلى أحد أجزائه، بحسب الموقع الذي بين أن وجود شعور بعدم الارتياح في منطقة الصدر يعد من أكثر العلامات شيوعا التي تسبق حدوث النوبات القلبية.

ويعد شعور عدم الراحة في الصدر من العلامات الأكثر شيوعًا لاحتمالية الإصابة بالنوبة القلبية في المستقبل، لأن انسداد الشريان التاجي يتسبب في الشعور لعدة دقائق بألم أو ضيق أو ضغط في الصدر.

وتختلف أعراض انسداد الشرايين عند النساء عن الرجال، حيث تشير التقارير الطبيعة إلى أنهن يشعرن بأعراض مثل عسر الهضم والغثيان وآلام المعدة قبل التعرض للنوبات القلبية.

ويمكن أن يكون ظهور الألم في أحد الذراعين مقدمة للإصابة بالنوبات القلبية ويظهر ذلك في صعوبة تحريكه، ويضاف إلى ذلك الشعور بالدوار نتيجة تراجع قدرة القلب على ضخ الدم في الأوعية الدموية.

ويقول الموقع إن الشعور المفاجئ بالتعب يمكن أن يكون من علامات اقتراب الإصابة بالنوبات القلبية.

وتعد النوبات القلبية من المشاكل الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة في حال لم يتم علاج مسبباتها مبكرا.