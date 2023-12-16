شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث للعروسين إذا تناولوا وجبة دسمة في يوم زفافهما؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ليلة الزفاف من الليالي التي لا تنسى، ولكن يتناول بعض العرسان الوجبات الدسمة والأطعمة الدهنية في هذه الليلة دون إدراك خطورتها، ما يؤثر عليهما سلبا.

بالإضافة إلى أن هذه الوجبات عالية في السعرات الحرارية والدهون والملح والكربوهيدرات المكررة ومنخفضة في الألياف والفيتامينات والمعادن.

وفي هذا الإطار نستعرض لكم ماذا يحدث للعروسين عند تناول وجبة دسمة في يوم زفافهما، وفقا لموقع " healthline".

1. الانتفاخ وآلام المعدة والإسهال:

تؤخر الوجبات الدهنية والدسمة إفراغ المعدة وتسبب الانتفاخ والغثيان وآلام المعدة، وفي حالة الأشخاص الذين يعانون من أمراض هضمية معينة، تؤدي هذه الأطعمة إلى تفاقم الأعراض مثل التشنج والإسهال.

2. يضعف ميكروبيوم الأمعاء:

يمكن للأطعمة الدسمة غير الصحية أن تخل بتوازن البكتيريا في أمعائك، مما يسمح بنمو السلالات غير الصحية، وهذا مرتبط بزيادة الوزن والعديد من الأمراض المزمنة.

3. زيادة الوزن والسمنة:

الأطعمة الدسمة غنية بالسعرات الحرارية والدهون الزائدة والدهون المتحولة، وكلها تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

4. يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية:

تزيد الأطعمة الدهنية من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بسبب تأثيرها على الوزن وضغط الدم والكوليسترول.

5. يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري:

يؤدي تناول الأطعمة الدسمة إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 عن طريق زيادة وزن الجسم والالتهابات، فضلاً عن ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم.

6. حب الشباب:

تساهم الأطعمة الدسمة في ظهور حب الشباب عن طريق زيادة الالتهاب وتغيير التعبير الجيني ومستويات الهرمونات.

7. يضعف وظائف المخ:

تضر الأطعمة الدسمة بالتعلم والذاكرة، كما تزيد من خطر الإصابة بالخرف.