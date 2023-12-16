شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طرق حماية الأطفال من الكوابيس بخطوات بسيطة قبل النوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجوازات السعودية تعلن عن بشرى سارة لكل مقيم تم ترحيله من المملكة تعتبر الكوابيس ظاهرة شائعة بين الأطفال، وتنشأ نتيجة لعدة أسباب، مما يسبب الخوف والذعر للأطفال وأيضًا للآباء. عادةً ما تكثر الكوابيس لدى الأطفال في سن 4 إلى 5 سنوات، حيث يزداد شعورهم بالخوف، ويبدأون في وصف تخيلاتهم ككوابيس. طرق حماية الأطفال من الكوابيس بخطوات بسيطة قبل النوم ومن بين الأسباب المحتملة للكوابيس: عدم انتظام مواعيد النوم.

سوء التغذية.

تأثير بعض أنواع الأدوية التي تسبب الاكتئاب.

تأثير مشاهدة مشاهد عنف في الأفلام.

اللعب الإلكتروني الذي يحتوي على عناصر عنف.

المشاكل الأسرية وعدم الاستقرار الأسري.

التعرض لصدمة جراء فقدان شخص عزيز.

انفصال الوالدين.

النقاشات الحادة أو المشاكل بين الوالدين أمام الطفل.

الشعور بالخوف وعدم الأمان.

التعرض لحادث. عندما يواجه الوالدين أو المشرفون حالات كوابيس الأطفال، ينبغي التصرف بعناية لتهدئة الطفل بعد استيقاظه بسبب الكابوس. يمكن تبني الخطوات التالية: الذهاب إلى الطفل وعناقه ومحاولة تهدئته.

جعل الطفل يشعر بالاهتمام والرعاية.

الحفاظ على هدوئك لتجنب نقل التوتر إلى الطفل. ومن المهم أن ندرك أن الكوابيس قد تؤثر على نمو الدماغ لدى الأطفال، لذلك يجب التعامل مع الموقف بشكل صحيح. يمكن اتباع بعض الخطوات للتعامل مع كوابيس الطفل: منع مصادر ومسببات الكوابيس عن الطفل.

إقامة نظام نوم منتظم للطفل يشمل أشياء تساعده على الاسترخاء.

تخصيص وقت للجلوس مع الطفل وسماعه.

تجنب قصص الأطفال التي تحتوي على عناصر مخيفة.

مساعدة الطفل بعد الاستيقاظ بسبب الكوابيس عبر الاحتضان والجلوس بجانبه.

الحفاظ على وجود مصدر ضوء خافت في غرفة الطفل.

مساعدة الطفل في التعبير عن الحلم السيء.

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