أندية برازيلية ومكسيكية تتنافس في ضم حارس النصر "ديفيد أوسبينا"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 ديسمبر 2023, 10:41 صباحاً

دخل الكولومبي ديفيد أوسبينا؛ حارس مرمى النصر، دائرة اهتمامات عديدٍ من الأندية للتعاقد معه خلال الموسم المقبل. وكشف موقع "Elcolombiano" أن "أوسبينا" يعاني خلال هذه الفترة، عدم القدرة على المشاركة مع الفريق؛ لعدم تسجيله لاكتمال عدد أجانب الفريق، على الرغم من جاهزيته فنياً وبدنياً، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرَّض لها في مرفقه، والتي خضع على أثرها لعمليتيْن جراحيتيْن. وأفاد الموقع بأن الحارس الكولومبى يمتلك عروضاً من فريقين مكسيكيين، و3 أندية برازيلية، مشيراً إلى إمكانية عودة أوسبينا أيضا إلى أتلتيكو ناسيونال الكولومبي. وأكد الموقع أن أوسبينا لن يتم قيده ضمن قائمة أجانب النصر للموسم المقبل، على الرغم من أن العقد الذي يربطه بالنادي السعودي لا يزال سارياً. وينتهى عقد ديفيد أوسبينا البالغ من العمر 35 عاماً، مع النصر في 2024، وكان قد انضم إليه في يوليو 2022، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة عامين قادماً من نابولي الإيطالي.

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