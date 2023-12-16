روسيا تخطّط لاختبار 7 صواريخ باليستية عابرة للقارات خلال 2024

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محمد بن مسعود - الدمام - قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية "سيرجي كاراكاييف"، اليوم "السبت": "إن موسكو تخطّط لاختبار إطلاق سبعة صواريخ باليستية عابرة للقارات في 2024".

وأَضاف "كاراكاييف" لصحيفة "النجمة الحمراء"، الصحيفة الرسمية التابعة للجيش الروسي: "إن روسيا تقدّم للولايات المتحدة إخطارًا قبل 24 ساعة على الأقلّ بعمليات الإطلاق هذه، وإن واشنطن تتعامل مع موسكو بالطريقة نفسها"؛ وفقًا لـ"رويترز".

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