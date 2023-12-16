انت الان تتابع إيران.. تحطّم طائرة عسكرية جنوب البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 ديسمبر 2023, 11:28 صباحاً

أعلنت إيرانُ، اليوم "السبت"، سقوطَ طائرة عسكرية قرب بحيرة بريشان في كازرون جنوب البلاد. وأوضح مدير عام مطارات محافظة فارس "فخر الدين كشاورز"، أن "الطائرة العسكرية سقطت جراء عطل فني"؛ وفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية. وأضاف: أن "هذه الطائرة من النوع التدريبي العسكري، وقد تحطّمت جرّاء عطل فني في المنطقة العسكرية غرب محافظة فارس". وبيّن "كشاورز" أنه "لا توجد أي إصابات في هذا الحادث، وأن الطيار قفز بالمظلّة أثناء سقوطها".

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