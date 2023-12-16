مجلس الوزراء الكويتي  ينادي  الشيخ مشعل الأحمد أميراً للبلاد

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محمد بن مسعود - الدمام - وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً اليوم السبت، بعد وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد، ونادى الشيخ مشعل الأحمد أميراً للبلاد كما أعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام.

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