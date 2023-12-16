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تراند اليوم : الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميراً للكويت خلفا للشيخ نواف الأحمد الصباح

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صحيفة الخليج 365: ذكر موفد قناة العربية في الكويت، عادل عيدان، في نبأ عاجل قبل قليل أنه سيتم إعلان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأشار إلى أن ذلك يأتي وفقا لدستور الكويت.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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