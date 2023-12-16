تراند اليوم : ‏بعد إعلان وفاة أمير ⁧‫الكويت‬⁩.. من هو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؟

صحيفة الخليج 365: من المقرر أن يتولى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إمارة الكويت خلفا لأخيه الراحل الشيخ نواف الأحمد الذي توفي قبل قليل.

وتقدم الخليج 365 لقرائها أبرز المعلومات عن أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الصباح:

تولى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولاية العهد في عام 2020 وذلك بقرار من الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومبايعة مجلس الأمة.

نشأته

ولد الشيخ مشعل عام 1940م، وهو الابن السابع لأمير الكويت السابق الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأخ لثلاثة حكام وهم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

تعليمه

تلقى الشيخ مشعل الصباح تعليمه في مدرسة المباركية، والتي تعد أول مدرسة نظامية في الكويت. والتحق بعدها بكلية "هندون" في المملكة المتحدة البريطانية لدراسة علوم الشرطة، وتخرج منها عام 1960م، حسبما أورد ديوان ولي العهد الكويتي.

بعد تخرجه من كلية شرطة هندون عام 1960م، التحق بالعمل في وزارة الداخلية الكويتية، وتدرج في المناصب حتى أصبح في عام 1967م رئيساً للمباحث العامة آنذاك، وأثمرت مجهوداته في وزارة الداخلية الكويتية إلى تحويل المباحث العامة إلى " جهاز أمن الدولة ".

تعين بموجب المرسوم رقم (12/ 2004) الصادر في 13 أبريل 2004م نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، ومنح في 2018 وسام قائد جوقة الشرف من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية.

مناصبه

-الرئيس الفخري لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية.

- رئيساً لديوانية شعراء النبط.

-أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها.