تراند اليوم : أبرز المحطات في مسيرة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

صحيفة الخليج 365: توفي أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر السبت، عن عمر يناهز 86 عاما.

فيما يلي السيرة الذاتية لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح:

تولى مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020م.

تعهد، خلال أداء اليمين الدستورية، بالحفاظ على "رفعة الكويت وحماية أمنها واستقرارها".

تولى ولاية العهد في 20 فبراير 2006.

تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003.

تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994.

تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991.

تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988.

تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978.

محافظا لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962.

من مواليد 25 يونيو 1937.

هو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر.