شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤكد دعمها المستمر للكويت في اختيار خليفة أمير البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على أمن واستقرار الكويت، واستمرار دعمها قيادةً وحكومةً وشعباً في مواجهة مختلف الأزمات والتحديات المستقبلية.

وبينّت أن المملكة والكويت ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة ومتجذرة، تنبع من رؤى وتلاحم ومصير مشترك، والتاريخ يزخر بصفحات من المواقف المشرفة، وهذه العلاقة الوطيدة مستمرة في طريقها نحو مستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.

دعم للأمير المختار

أكدت المملكة أن أسرة آل الصباح الكريمة لديها ما يكفي من الرجالات والكفاءات الصالحة للحكم وإدارة شؤون البلاد، وهي قادرة على اختيار شخصية ناجحة من الأسرة، تكمل مسيرة القادة السابقين كالشيخ نواف وأسلافه من أمراء الكويت.

وأعلنت ترحيبها ومساندتها لمن تختاره الأسرة الحاكمة في الكويت أميراً للبلاد، خلفاً للشيخ نواف، ومن يتم اختياره لمنصب ولي العهد، مشددة على أنها لن تتوانى في تقديم الدعم اللازم لشقيقتها الكويت في شتى المجالات.

وفاة أمير الكويت

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في وقت سابق من اليوم، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت 16ديسمبر 2023.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت