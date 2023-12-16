شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية تبحث استكمال اتفاقية "إسناد" مع وزارة الموارد البشرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية "سعادة"، مدير عام الإدارة العامة لرعاية كبار السن ابتسام الحميزي، للوقوف على متطلبات استكمال اتفاقية "إسناد" مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأشادت الحميزي - أثناء جولتها التي رافقها فيها رئيس مجلس الإدارة شوقي المطرود -، بالاهتمام الذي يحظى به مركز سعادة لرعاية المسنين من الإدارة، مع تعاقب مجالس الإدارات وتعدد القيادات التي تكفلت برعاية النزلاء واهتمت بفئة كبار السن.

وأضافت: نسعى لأن نرتقي معًا بتقديم الخدمات من خلال إسناد ملف المسنين لجهات لها خبرتها في مجال رعايتهم، ونحرص على الوقوف معها جنبًا إلى جانب لتذليل كافة العقبات والصعوبات.

تهيئة المركز

من جهته، أكد المطرود حرص "سعادة" على تهيئة المركز وفق متطلبات وزارة الموارد البشرية، وكذلك الإدارة العامة لرعاية كبار السن، مستعرضًا تاريخ الجمعية في رعايتها للمسنين، ورغبتها في استكمال المشوار من خلال إدارة مختصة وهي الشركة التشيكية السعودية الطبية الذراع الاقتصادي لها لتقديم الرعاية اللائقة للمسن.

حضر اللقاء كل من عضو مجلس الإدارة المهندس حسين بونيان، والمدير التنفيذي عبدالواحد آل يوسف، ومدير البرامج التنموية الدكتور نايف الدبيس، ومدير عام الشركة التشيكية السعودية الطبية محمد السلهام.