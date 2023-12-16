"البديوي" ناعيًا أمير الكويت الراحل: مسيرة مفعمة بعبق الحب الخالص الذي أَكَنَّه لوطن وشعب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 ديسمبر 2023, 11:47 صباحاً

نعى جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، طيب الله ثراه. وقال البديوي: بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، وبأفئدة مليئة بالحزن والألم، ننعي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، طيب الله ثراه، متوجهين إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وإلى أسرة الصباح الكريمة، والشعب الكويتي، والشعوب الخليجية قاطبة، بأحرّ التعازي، وأصدق عبارات المواساة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى. وأضاف البديوي: نبتهل إلى الباري عز وجل، داعين أن يغفر لفقيدنا، وفقيد الأمتين العربية والإسلامية -رحمه الله- فإننا نستذكر مناقبه الحميدة، وما تمتع به من حنكة عميقة، وشخصية حكيمة، وتجلد جميل، وإنسانية نافَ بها وسمًا بسمو بيّن لا يخفى على ذي بصر، وأجمع عليها العالم، لتتكلل ذكرى المغفور له -بإذنه تعالى- بمسيرة مفعمة بعبق الحب الخالص الذي أَكَنَّه لوطن وشعب، ومضى برضا الرحمن مرتغب، على العدل والإنصاف مستند، فوافته المنية ليترك خلفه ذكرى قائد بادله شعبه وافر الحب والاحترام. ونرفع أكف الضراعة، إلى المولى العلي القدير، أن يرحم فقيدنا، ويغفر له، ويغمد روحه الطاهرة في جنات النعيم، وأن يلهمنا ويلهم ذويه الصبر والسلوان، اللهم آمين.

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