انت الان تتابع مخالفة جسيمة.. "الإسكان": يجب إزالة الأبنية الخربة خلال شهرين من إبلاغ مالكها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #غاليه_علينا ، شدّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أنه يجب إزالة الأبنية الخربة أو الآيلة للسقوط خلال شهرين من إبلاغ مالكها، مؤكّدة أن إزالتها تحمي من المخاطر.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنّ مثل هذه المباني "تعدّ من المخالفات الجسيمة التي تهدّد السلامة العامة"، مشيرة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن هذه المخالفات عبر تطبيق "بلدي".

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