الديوان الأميري بالكويت: مراسم دفن جثمان الأمير الراحل غدًا ومقتصرة على أقربائه فقط

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محمد بن مسعود - الدمام - قال الديوان الأميري بالكويت -قبل قليل- إن مراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على أقرباء سموه فقط بمسجد بلال بن رباح يوم غد الأحد.

وأضاف الديوان الأميري الكويتي: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سوف يتقبل هو وأسرة آل صباح الكرام، التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الاثنين من 9 صباحًا وحتى أذان الظهر فقط، ويوم الثلاثاء من 9 صباحًا وحتى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.

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