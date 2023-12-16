بريطانيا تعلن تدميرَ "مسيرة" استهدفت الملاحة التجارية في البحر الأحمر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 ديسمبر 2023, 12:39 مساءً

أعلنت بريطانيا، اليوم "السبت"، أن إحدى مدمّراتها أسقطت، ليل الجمعة السبت، ما يُعتقد بأنها مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر، في وقت تشهد المنطقة هجمات يشنّها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة. وقال وزير الدفاع البريطاني "غرانت شابس" على منصة "إكس": "خلال الليل، أسقطت "إتش إم إس دياموند" ما يعتقد بأنها طائرة مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر". وأوضح "شابس" أن "السفينة العسكرية أطلقت صاروخًا تمكّن من تدمير الهدف بنجاح".

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