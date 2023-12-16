دراسة: العبء الاقتصادي لالتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية بالمملكة يتخطّى الـ"4.7" مليار دولار سنويًّا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 ديسمبر 2023, 12:50 مساءً

كشف استشاري الأمراض المعدية في وزارة الصحة عبدالله بن مفرح عسيري، عن نتائج دراسة أجريت في مناطق المملكة حول العبء الاقتصادي لالتهابات الجهاز التنفسي الحادّة الفيروسية. وأوضح عسيري أن العبء المادي للفيروس المخلوي بالمملكة يقدر بـ"1.6 – 1.9" مليار دولار سنويًّا، فيما تقدر تكلفة الإنفلونزا بـ"1.0 – 1.3" مليار دولار سنويًّا، وتكلفة كوفيد 19 بـ"1.01 – 1.24" مليار دولار سنويًّا. وتابع عسيري: أن هذه الالتهابات تتكلّف من جهة مقدم الخدمة "القطاع الصحي" "4.73" مليار دولار سنويًّا، وتصل بعد إضافة التكاليف الأخرى غير الصحية مثل أيام فقدان العمل إلى "5.02" مليار دولار سنويًّا. ولفت إلى أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف التشخيص المبكر "التقنيات الحديثة المتوفرة حاليًّا" مقارنة بتكاليف الفحوصات المستخدمة في التشخيص المتأخر؛ إلا أن التشخيص المبكر يخفض هذه التكاليف إلى "3.85" مليار دولار في القطاع الصحي، و"4.73" مليار دولار من التكلفة الإجمالية. وأكّد أن العبء الاقتصادي الرئيسي كان من تكاليف إدارة الأمراض "تكلفة الرعاية الصحية للمرض ومضاعفاته"؛ حيث تشكل "49٪" من التكلفة على القطاع الصحي، و"58٪" من التكلفة الإجمالية.

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