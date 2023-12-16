"فيصل بن فرحان" ناعيًا أميرَ الكويت الراحل: كان له عظيم الأثر في تعزيز العلاقات السعودية - الكويتية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 ديسمبر 2023, 12:52 مساءً

نعى وزيرُ الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أميرَ دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وقال وزير الخارجية: رحم اللهُ الشيخَ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتغمّده بواسع رحمته ومغفرته. خالص العزاء وعميق المواساة إلى قيادة وشعب دولة الكويت الشقيقة في هذا المصاب الجلل. وأضاف: كان لحكمة ورؤية الراحل عظيمُ الأثر في تعزيز العلاقات السعودية - الكويتية ودعم العمل الخليجي المشترك. وفي وقت سابق اليوم أعلن الديوانُ الأميري بدولة الكويت وفاةَ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. ونقلت وكالةُ الأنباء الكويتية عن بيان صادر من الديوان الأميري: "ببالغ الحزن والأسى ينعى الديوانُ الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاةَ المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت، داعين الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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