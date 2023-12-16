تراند اليوم : الداخلية تعلن تنفيذ حكم الشرع في مواطن قتل آخر في المنطقة الشرقية

صحيفة الخليج 365 _واس : أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / عدنان بن صالح بن صالح البديوي - سعودي الجنسية - على قتل / أحمد بن يوسف بن جاسم الحميد - سعودي الجنسية -، وذلك برميه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته .

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصر من الورثة وتكليفه ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصر من ورثة المجني عليه ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عدنان بن صالح بن صالح البديوي - سعودي الجنسية -، يوم السبت بتاريخ 03 / 06 / 1445هـ الموافق 16 / 12 / 2023م بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تُسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.