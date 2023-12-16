تراند اليوم : شاهد: لحظة تأثر وبكاء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وهو ينعى وفاة أمير الكويت ‎الشيخ نواف الأحمد الصباح

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو تأثر وبكاء رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح أثناء نعيه لوالده أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي توفي اليوم.

وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد : بقلوب راضية مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى وبقلوب يعتصرها الألم ينعى مجلس الوزراء والدنا الغالي وقائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة من العطاء والإخلاص والوفاء لوطنه الغالي وشعبه الكريم ومجلس الوزراء إذ يستذكر بكل الاعتزاز والتقدير الأعمال الجليلة والتضحيات الكبيرة التي قدمها سموه رحمه الله طيلة حياته من أجل النهوض بالبلاد في مختلف المجالات ومن أجل خدمة الوطن والمواطن، رحم الله فقيدنا الكبير سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ونسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون.