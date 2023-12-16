شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان نجران الوطني للحمضيات يشهد حضوراً لافتاً من الزوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مهرجان نجران الوطني الـ 13 للحمضيات، المقام فعالياته في متنزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز في أبا الرشاش، حضوراً لافتاً من الزوّار للاطلاع على ما يضمه المهرجان من فعاليات وبرامج وأنشطة تهم جميع شرائح المجتمع.

وشمل المهرجان أجنحة لعددٍ من الجهات الحكومية المشاركة، إضافة إلى أجنحة المزارعين، والنحالين، والأسر المنتجة، لعرض منتجاتهم من الحمضيات بأنواعها، والعسل، والأكلات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة.

كما تضمنت الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وندوات لتطوير زراعة الحمضيات بالمنطقة، إلى جانب العديد من المسابقات الثقافية، والعروض المسرحية والألعاب الترفيهية للأسرة والطفل.

افتتاح المهرجان

دشَّنَ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في الـ 14 من ديسمبر الجاري، مهرجان نجران الوطني الثالث عشر للحمضيات، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، خلال الفترة من 14- 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمزارعين، وذلك بمتنزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز في أبا الرشاش.

وافتتح سموه المعرض المصاحب للفعاليات، واطلع على أركانه التي تضم أجنحة للإرشاد الزراعي ومختبر فحص العينات، ومراكز أبحاث البستنة، وجامعة نجران، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وجمعية نجران الخضراء، وجهات حكومية وخاصة، إضافةً لأجنحة للمنتجين الزراعيين للحمضيات بأنواعها، والعسل والتمور.