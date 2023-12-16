شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاء مكة" ينظم برنامج الدعم الفني في مجالات الصحة الحيوانية لرواده بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" في منطقة مكة المكرمة، برنامج الدعم الفني لرواد وقاء من القطاع الخاص، في مجالات تحصين الحيوانات وتطهير مواقع الثروة الحيوانية ومكافحة النواقل الحشرية، بمشاركة ممثلي عدداً من الشركات والمؤسسات بالمنطقة.

وسلط البرنامج المقام في محافظة جدة على مدى يومين الضوء على جهود المركز في وقاية الحيوانات من الأمراض ومكافحتها، وبيان الدور التي تشكله التحصينات والطرق الصحيحة للتعامل مع مواقع الثروات الحيوانية لتطهيرها.

مكافحة نواقل الأمراض

كما أوضح أبرز الآليات والأدوات المستخدمة في مكافحة نواقل الأمراض، وذلك سعياً للمساهمة في استدامة الصحة الحيوانية ووقايتها من مخاطر الأمراض والأوبئة.

ويهدف مركز وقاء عبر برنامج الدعم الفني لرواد وقاء من القطاع الخاص، إلى دعم الشركات بالقطاع الخاص فنياً وتأهيلهم لتقديم الخدمات والمشاركة في تبادل الخبرات المهنية، والسعي إلى ضمان تحقيق جودة تنفيذ أعمال الوقاية والمكافحة، وإبراز الفرص المتاحة للقطاع الخاص لتعزيز دور المركز في حماية القطاع الزراعي والحيواني واستدامة الأمن الغذائي.