السعودية | الأكاديمية السعودية اللوجستية توقِّع مذكرة تفاهم مع شركة مطارات الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقَّعت الأكاديمية السعودية اللوجستية اليوم، مذكرة تعاون مع شركة مطارات الرياض؛ بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية وتنمية وبناء قدراتهم في القطاعات المستهدفة ومن ضمنها قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

ومثّل الأكاديمية في التوقيع، الذي جرى على هامش أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بمدينة الرياض، الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالله العبدالكريم، فيما مثّل مطارات الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري عبدالمجيد القصيبي.

وتهدف المذكرة إلى توطيد الشراكة في مجال تطوير وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية وتعزيز العلاقات والتعاون فيما يخدم المصالح العامة والاقتصاد الوطني والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وخطط ومبادرات برنامج التحول الوطني، حيث تتضمن تقديم برامج تنفيذية وشهادات ودورات تدريبية لمنسوبي شركة مطارات الرياض وتطوير برامج التدريب، وبحث فرص تمكين أنشطة تعلم متخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تقديم ورشات ودورات تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل، وذلك لإثراء العمل بالجانب المهني والعلمي، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات لتطوير الكوادر الوطنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

كما اتفق الطرفان على التعاون من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، عبر تعظيم الفرص والأثر الاقتصادي، وتنويعه للقطاعات المستهدفة، ومن ضمنها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها.

يذكر أن الأكاديمية السعودية اللوجستية إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، حيث تأسست باتفاقية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتدريب.