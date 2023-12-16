شكرا لمتابعة خبر عن التلفزيون السعودي يقطع بث برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قطع التلفزيون السعودي، اليوم السبت، بث برامجه وبث آيات من القرآن الكريم حداداً على وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التعزية لعائلة آل صباح بدولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، توفي اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 86 عاما.