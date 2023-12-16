شكرا لمتابعة خبر عن رجل يصلي بالناس في مجمع الجولات بجدة يحصد تفاعلًا واسعًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر مقطع مرئي لأحد الأشخاص وهو يصلي بالناس إمامًا، وذلك أثناء تواجدهم داخل مجمع جوالات جدة، وحصد المقطع تفاعلًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

وجاء الإمام وهو يتلو آيات سورة الزلزلة، بصوت عذب وخشوع كبير، وكان سبب انتشار المقطع هو تشابه صوت الإمام مع صوت إمام الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن السديس.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع، الذين أبدوا إعجابهم بصوته، وكذلك بإمامته للناس حتى لا تلهيهم أعمالهم عن الصلاة.