شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرارات عاجلة حول نسبة توطين المهن التعليمية في المدارس في أبو ظبي خلال 2024 والان مع التفاصيل الكاملة
كشفت إحصائيات مركز الإحصاء في أبوظبي عن أرقام ملفتة حول الهيكل التعليمي في المنطقة، حيث بلغ إجمالي عدد المعلمين والمعلمات في الإمارة 28,854، يتضمن التعليم الحكومي، التعليم الخاص، ومدارس الشراكة. يظهر التقرير أن 18% من إجمالي المعلمين هم مواطنون، بينما يبلغ عدد المعلمين غير المواطنين 82%.
وفي تفاصيل توزيع المعلمين في التعليم الحكومي، ارتفعت نسبة التوطين إلى 48.9%، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الإمارة، بينما بلغت نسبة التوطين في التعليم الخاص 0.3%، وفي مدارس الشراكة 8.8%.
تُظهر الأرقام أيضًا تركيز المعلمين المواطنين في مناطق أبوظبي والعين، حيث بلغ عددهم 2318 في أبوظبي مقابل 2413 من غير المواطنين، وتجاوز عدد المعلمين المواطنين في العين عدد غير المواطنين للمرة الأولى.
في الظفرة، بلغ عدد المعلمين المواطنين 170 مقابل 756 من غير المواطنين. كما أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المعلمين في التعليم الخاص بلغ 16,145، حيث يشكل المعلمون المواطنون نسبة ضئيلة تبلغ 0.3%.
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