ضبط 4 مقيمين بسبب رمي المخلفات الصناعية دون ترخيص في مكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 ديسمبر 2023, 2:12 مساءً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومواطنًا، مخالفين لنظام البيئة لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة برمي مخلفات صناعية دون ترخيص بمنطقة مكة المكرمة. وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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