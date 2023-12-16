اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.. إيقاف النشاط الرياضي في الكويت

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 ديسمبر 2023, 2:33 مساءً

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، إيقاف جميع أنشطته ومسابقاته، اعتبارًا من السبت، ولحين إشعار آخر، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد. ونشر الديوان الأميري بيانًا جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى، ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت". وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، الحداد (40 يومًا) على وفاة الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير البلاد.

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