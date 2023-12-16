تراند اليوم : شاهد.. سعود القحطاني يرد على متابعة قالت له: " أمك تكلم رجال ما تعرفه"!

صحيفة الخليج 365: رد مشهور مواقع التواصل، سعود القحطاني على متابعة قالت له: " أمك تكلم رجال ما تعرفه".

أمي اللي وظفتني

وقال خلال مقطع فيديو: " شوفي يا طويلة العمر، أمي تكلم رجال ما تعرفه، إذا أمي رجال ، أنا أمي هي اللي وظفتني وراجعت فيني في كل محل، ودخلت دوائر حكومية وإذا قالوا ولي أمرك جات أمي دخلت عندي المدرسة وتشوف وش مسوي من مشاكل".

مشاكل الحياة

وتابع: " جت علي مشاكل في الحياة، أمي اللي جت معي، كل شيء أمي، وين المشكلة".

احترام الأم

وأضاف: "الحين الأم تكلم رجال يعني هذي مشكلة، ما حد يجيني ويقول هي امرأة ما حد يسمع صوتها، أمك تحترمها حتى لو تكلمت قدامك مع رجل، تحترمها وتوقف زي الجندي وتخلص كلامها ثم تتكلم، لأن هذه اللي ربتك، وهذه اللي تعبت عليك في الدنيا".

الأم كل شيء